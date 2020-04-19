СМИ сообщили новые сведения о здоровье Анастасии Заворотнюк

Согласно информации, которой располагают журналисты, состояние тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По сведениям анонимного источника, врачи якобы возобновили активное лечение. Актриса посещает сеансы химиотерапии в другой клинике. Кроме того, Заворотнюк вывозят на консультации к нейрохирургам.
Ранее состояние артистки якобы было плохим и это было невозможно делать. Свидетели подчеркивают, что рядом с Анастасией всегда рядом находится ее муж, фигурист Петр Чернышев.
Напомним, 14 апреля На Instagram-странице появилась новая публикация. От имени артисты было опубликовано поздравление для фигуристки и партнерши Петра Чернышева по льду Татьяны Навки.
Напомним, первые сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой. О нынешнем состоянии звезды ничего не известно.
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