Вс, 19.04.2020
В защите жарко, хочется воды, плохо видно. В туалет ходить нельзя, пить и есть тоже. На всякий случай у нас лежат взрослые памперсы, некоторые ими уже пользуются. Но в них под костюмом сразу становится еще жарче, появляются проблемы с кожей, опрелости. Виталий Гусаров, главврач центра имени Пирогова

СМИ сообщили новые сведения о здоровье Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: скриншот видео

Согласно информации, которой располагают журналисты, состояние тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По сведениям анонимного источника, врачи якобы возобновили активное лечение. Актриса посещает сеансы химиотерапии в другой клинике. Кроме того, Заворотнюк вывозят на консультации к нейрохирургам. 

Ранее состояние артистки якобы было плохим и это было невозможно делать. Свидетели подчеркивают, что рядом с Анастасией всегда рядом находится ее муж, фигурист Петр Чернышев.

Напомним, 14 апреля На Instagram-странице появилась новая публикация. От имени артисты было опубликовано поздравление для фигуристки и партнерши Петра Чернышева по льду Татьяны Навки. 

Напомним, первые сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой. О нынешнем состоянии звезды ничего не известно.

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