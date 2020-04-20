Винькеле: Лето будет, а фестивали - скорее всего, нет

Так министр прокомментировала радужные планы организаторов концертов и других мероприятий на грядущее лето, пишет LETA.

"Не хочу быть вестником плохих новостей, поэтому попробую комбинировать: лето будет, а вот фестивали - скорее всего, нет", - сказала министр.

Некоторые организаторы уже отменили запланированные на лето мероприятия, однако кое-кто все еще не предоставил информацию об отмене.

Также Винькеле признала, что о восстановлении амбулаторных медицинских услуг нужно было более своевременно сообщить медикам, хотя такое решение могло быть очевидным, так как изначально ограничения были установлены до 14 апреля. Винькеле принесла извинения университетским больницам, для которых восстановление амбулаторных услуг оказалось наиболее сложным.