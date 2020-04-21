ВИДЕО ⟩ Бриедис, Коха и Верпаковскис показали, как правильно мыть руки

Латвийская компания SIA Orlando John представило новое видео, чтобы поддержать нынешнюю молодёжь в правильном соблюдении гигиены рук, сообщает портал balticevents.info.
"Читаю рассказы в социальных сетях и заметил, что многие дети просто не знают, как правильно мыть руки. Что может быть лучше, чем показать, как правильно это делать вместе со знаменитостями и это видео увидят миллионы их поклонников", - сказал Фелипе Габриэль.
В видео также приняли участие боксёр Майрис Бриедис, музыкант Лаурис Рейникс, штангистка Ребека Коха, экс-футболист сборной Латвии Марис Верпаковскис и другие известные люди.