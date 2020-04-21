ВИДЕО ⟩ Бриедис, Коха и Верпаковскис показали, как правильно мыть руки

"Читаю рассказы в социальных сетях и заметил, что многие дети просто не знают, как правильно мыть руки. Что может быть лучше, чем показать, как правильно это делать вместе со знаменитостями и это видео увидят миллионы их поклонников", - сказал Фелипе Габриэль.