Вт, 21.04.2020
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ВИДЕО ⟩ Бриедис, Коха и Верпаковскис показали, как правильно мыть руки

ФОТО: скриншот видео

Латвийская компания SIA Orlando John представило новое видео, чтобы поддержать нынешнюю молодёжь в правильном соблюдении гигиены рук, сообщает портал balticevents.info.

"Читаю рассказы в социальных сетях и заметил, что многие дети просто не знают, как правильно мыть руки. Что может быть лучше, чем показать, как правильно это делать вместе со знаменитостями и это видео увидят миллионы их поклонников", - сказал Фелипе Габриэль.

В видео также приняли участие боксёр Майрис Бриедис, музыкант Лаурис Рейникс, штангистка Ребека Коха, экс-футболист сборной Латвии Марис Верпаковскис и другие известные люди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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