Павел Глоба назвал три знака Зодиака - главных везунчиков мая 2020 года

Близнецы

По словам астролога, больше других повезет Близнецам, которые уже устали от сидения дома. Май даст им возможность проявить активность, хотя порой и будет напоминать "американские горки".

Представители этого знака буквально схватятся за все дела и проекты и могут рассчитывать на успех в карьере. А также на приток денег, так как их выплеснувшиеся наружу трудолюбие и целеустремленность приведут к весомому финансовому результату.

Весы

В жизни Весов, которые тяжело переживают апрель, прибудет позитива. Проблемы в карьере уйдут в прошлое, и за новые проекты им переживать не придется.

Наладятся и отношения с близкими людьми, личная жизнт перейдет в спокойную стадию. Астролог уверяет, что в мае Весы почувствуют себя настоящими счастливчиками.

Скорпион