Павел Глоба назвал три знака Зодиака - главных везунчиков мая 2020 года

Известный российский астролог Павел Глоба отмечает, что все мы по-разному переживаем период застоя и после карантина некоторым особенно захочется больших перемен, реализации планов и хороших новостей. Эксперт уверяет, что все это ожидает в мае 2020 года представителей трех знаков Зодиака. Именно они получат от звезд щедрые подарки судьбы.
Близнецы
По словам астролога, больше других повезет Близнецам, которые уже устали от сидения дома. Май даст им возможность проявить активность, хотя порой и будет напоминать "американские горки".
Представители этого знака буквально схватятся за все дела и проекты и могут рассчитывать на успех в карьере. А также на приток денег, так как их выплеснувшиеся наружу трудолюбие и целеустремленность приведут к весомому финансовому результату.
Весы
В жизни Весов, которые тяжело переживают апрель, прибудет позитива. Проблемы в карьере уйдут в прошлое, и за новые проекты им переживать не придется.
Наладятся и отношения с близкими людьми, личная жизнт перейдет в спокойную стадию. Астролог уверяет, что в мае Весы почувствуют себя настоящими счастливчиками.
Скорпион
Третьими везунчиками мая станут Скорпионы, изрядно вымотанные однообразием жизни. В мае они смогут расправить крылья, предрекает Павел Глоба, и не просто вернут утраченные позиции, но и добьются новых высот. Наконец-то в карьере придет успех, о котором они мечтали столько лет. А поможет им в этом интуиция: она подскажет, как действовать в той или иной ситуации. Заветные мечты приведут за собой и приличный доход.