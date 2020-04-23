Баскетболист Тимофей Мозгов: "Движение вверх" - ужаснейший фильм"

"Ужаснейший фильм! До последнего, признаюсь, не хотел его смотреть. Конечно, слышал много отзывов - и негативных, и хороших. В итоге пришлось сесть, посмотреть. Мне не понравилось", - цитирует Мозгова "Петербургский дневник".

Баскетболист подчеркнул, что ни с кем из участников фильма он не знаком, а художественная часть картины - "это полный провал".

"Это же не фантастический фильм, Мarvel какой-то. Там ребята летают, чего-то сверху забивают. Я такого даже в НБА не видел. Мне показалось, создатели фильма посмотрели, как делают в Америке, и захотели снять что-то похожее. А надо было сделать что-то свое", - добавил баскетболист.