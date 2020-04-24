"Он сделан по рецептам лучших боевиков 90-х": На ТНТ выходит новый сезон "Реальных пацанов"

Уже скоро на ТНТ стартует новый сезон культового комедийного сериала "Реальные пацаны", которому в этом году исполняется ровно десять лет. За это время главный герой Колян Наумов прошел огромный путь от простого парня с пермских окраин до депутата. В чем только не попробовал себя Колян за эти годы: воровал колодезные люки, разносил почту, заправлял собственным кафе, работал футбольным функционером и на один сезон даже переехал в Москву, где у него, впрочем, ничего не получилось и он вернулся обратно в Пермь.

Галерея: Сериал "Реальные пацаны"

"Этот год для нашего проекта юбилейный. Ровно 10 лет назад - ранней весной - мы начали снимать этот сериал, а осенью "Реальные пацаны" отметят 10-лет в эфире ТНТ.

Мы уже встречаем взрослых людей, которые говорят, что смотрели нас в детстве и пенсионеров, которые говорят, что смотрели нас до пенсии. Мы встречаем детей, которых назвали в честь героев нашего сериала, пермяков, которые говорят, что их узнают по говору благодаря нашему сериал..." - говорит Антон Зайцев, создатель сериала.

Он объяснил, что за эти 10 лет они рассказывали истории простых людей из маленького города.

"Кто-то из героев ушёл от нас, кто-то пришёл. Мы шли в веселые времена и шли в непростые. И будем идти сейчас и, надеемся, будем идти ещё долго.

А что касается этого сезона: он сделан по рецептам лучших боевиков 90-х. Коля — это наш Жан Клод Ван Дамм", - подытожил он.