ВИДЕО ⟩ Бургер как мотивация: Украинская легкоатлетка бежит за тарелкой

22-летняя легкоатлетка приняла участие в челлендже, который запустила британская чемпионка мира по бегу Дайни Эшер-Смит.

Украинка за 45 секунд сделала 132 подъёма ног, а Дайни Эшер-Смит - 175. При этом, Левченко создала себе дополнительную мотивацию в виде бургера, который лежал рядом на тарелке. После выполнения задания Левченко "набросилась" на свою награду.

"Если вам нужна мотивация, создавайте её самостоятельно и весело", - подписала видео Левченко.

Напомним, что украинская спортсменка является призёркой чемпионата мира (2017) и первенства Европы в помещении (2017, 2019).