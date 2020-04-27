Пн, 27.04.2020
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ВИДЕО ⟩ Бургер как мотивация: Украинская легкоатлетка бежит за тарелкой

Юлия Левченко

ФОТО: скриншот с youtube.com

Вице-чемпионка мира 2017 года по прыжкам в высоту Юлия Левченко, которую многие называют самой красивой спортсменкой Украины, поучаствовала в забавном челлендже.

22-летняя легкоатлетка приняла участие в челлендже, который запустила британская чемпионка мира по бегу Дайни Эшер-Смит.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Украинка за 45 секунд сделала 132 подъёма ног, а Дайни Эшер-Смит - 175. При этом, Левченко создала себе дополнительную мотивацию в виде бургера, который лежал рядом на тарелке. После выполнения задания Левченко "набросилась" на свою награду.

"Если вам нужна мотивация, создавайте её самостоятельно и весело", - подписала видео Левченко.

Напомним, что украинская спортсменка является призёркой чемпионата мира (2017) и первенства Европы в помещении (2017, 2019).

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