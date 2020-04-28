"Речи Путина - это пустословие". Российский клуб накажет своего футболиста за критику власти

Вратарь футбольной команды "Крылья Советов" Евгений Фролов будет наказан руководством самарской команды за высказывания, которые он позволил себе во время интервью на YouTube канале "Футбольный Биги".
Футболист раскритиковал действия президента России во время пандемии коронавируса и заявил, что речи Владимира Путина по телевидению - это пустословие.
"Реальных дел никаких нет. Вот эти кредитные каникулы - их нет. Президент сказал "надо", но его никто не слушает. Когда президент России, национальный лидер говорит - сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают", - заявил Фролов.
Кроме того, Фролов отметил, что людей заставляют сидеть дома, при этом никакой помощи от государства нет, зато есть штрафы. "Власть нас забьёт и скажет: "Денег нет, но вы держитесь". У них на всё для себя деньги есть. Для людей нет ничего".
"Считаю, что они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы. Всё идёт к вакцинации и чипизации. Этому есть много примеров, доказательств".
"На народ им наплевать. Нужны как рабы, как рабочая сила", - заявил Фролов.
Позднее стало известно, что руководство "Крыльев Советов" приняло решение наказать Фролова за эти высказывания. Формально - за несогласованное интервью. Но в сообщении клуба делается акцент на то, что "Крылья" не согласны с Фроловым и поддерживают политику местного и высшего руководства.
"Руководство и тренерский штаб "Крыльев" не разделяет мнение Евгения Фролова. Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России.
Дав интервью без предварительного согласования с клубом он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды.
"Футболист понесёт наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях", - говорится в заявлении клуба.
Стоит отметить, что в своём интервью Фролов не критиковал ни клуб, ни стадион, ни политику развития футбола в регионе.
Это решение вызвало негодование среди подписчиков клуба в социальных сетях, которые стали заступаться за Фролова. Позднее пресс-служба самарской команды закрыла комментарии под постом в официальной группе "Вконтакте".
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