"Речи Путина - это пустословие". Российский клуб накажет своего футболиста за критику власти

Футболист раскритиковал действия президента России во время пандемии коронавируса и заявил, что речи Владимира Путина по телевидению - это пустословие.

"Реальных дел никаких нет. Вот эти кредитные каникулы - их нет. Президент сказал "надо", но его никто не слушает. Когда президент России, национальный лидер говорит - сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают", - заявил Фролов.

Кроме того, Фролов отметил, что людей заставляют сидеть дома, при этом никакой помощи от государства нет, зато есть штрафы. "Власть нас забьёт и скажет: "Денег нет, но вы держитесь". У них на всё для себя деньги есть. Для людей нет ничего".

"Считаю, что они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы. Всё идёт к вакцинации и чипизации. Этому есть много примеров, доказательств".

"На народ им наплевать. Нужны как рабы, как рабочая сила", - заявил Фролов.

Позднее стало известно, что руководство "Крыльев Советов" приняло решение наказать Фролова за эти высказывания. Формально - за несогласованное интервью. Но в сообщении клуба делается акцент на то, что "Крылья" не согласны с Фроловым и поддерживают политику местного и высшего руководства.

"Руководство и тренерский штаб "Крыльев" не разделяет мнение Евгения Фролова. Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России.

Дав интервью без предварительного согласования с клубом он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды.

"Футболист понесёт наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях", - говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что в своём интервью Фролов не критиковал ни клуб, ни стадион, ни политику развития футбола в регионе.

Это решение вызвало негодование среди подписчиков клуба в социальных сетях, которые стали заступаться за Фролова. Позднее пресс-служба самарской команды закрыла комментарии под постом в официальной группе "Вконтакте".