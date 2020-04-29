Что послушать? ⟩ Лагутенко, Ёлка, Муся Тотибадзе и песня, которая скоро взорвёт

Новый клип от группы "Ногу Свело!" на песню Sexy. В композиции звучат слова сразу на нескольких языках, а в клипе много симпатичных девушек, танцев и упражнений в исполнении Макса Покровского.

Noize MC за неделю опубликовал сразу две работы. Если о мощном посвященни ликвидаторам аварии на ЧАЭС мы уже рассказывали здесь, то композиция для сериала "Последний министр" осталась практически незамеченной.

Очень зря, ведь трек получился сильным и хорошо передаёт дух времени. Кстати, сам сериал режиссёра Романа Волобуева также горячо рекомендуем к просмотру!

Грибы, соломенные люди и Илья Лагутенко в костюме какого-то неведомого насекомого - всё это новый клип группы "Мумий Тролль" на песню "Лира". Работа для истинных поклонников коллектива.

Российский рэпер Mnogoznaal выпустил клип на песню "Много лиц". Если видеоклип ничего особенного из себя не представляет, то сама песня претендует на то, что вскоре она будет звучать из каждого второго автомобиля.

Критикующая российскую власть группа IC3PEAK выпустила альбом "До Свидания". Остросоциальные тексты, дуэт с Хаски, трек "Я целую свой труп", взрывные биты и другие песни-страшилки.

Рэперы Кравц и Нигатив экранизировали песню "Есть как есть", вышедшую в прошлом году. Пока жители планеты Земля изолированы в своих квартирах, рэперы обживаются на необитаемом острове. Обязательно к прослушиванию всем поклонникам олдскульного российского хип-хопа!

В январе этого года Ёлка представила кавер на песню "Комната" омской группы 25/17, а в апреле певица выпустила клип на эту композицию. В клипе, который был снят в музее Иофиса Бродского, Елизавета призывает всех не выходить из комнаты. Концептуальнее не придумаешь! Фанатам Ёлки должно понравится, а вот поклонникам 25/17, скорее всего, покажется чересчур попсово.

Российская рок-группа Louna выпустила клип на песню "Из этих стен". Музыканты записали свои партии самостоятельно, находясь в самоизоляции. Любители русского рока не имеют права пройти мимо!

Вот ещё одна "карантинная" работа. Яник Николенко, известный многим как флейтист группы "Сплин" (хотя он уже больше 10 лет работает клавишником в "Би-2"), выпустил песню "Мой бог". В новом клипе проекта "Сети" принял участие также Шура из "Би-2", который во время съёмок даже успел пропылесосить квартиру.

Певица Муся Тотибадзе выпустила новую песню "Тебя" и клип, в котором снялся Александр Гудков. Не в первый раз, кстати говоря.

Ну и бонусом, "песня о самой красивой девушке на Земле" от Ильи Огурцова, также известного под псевдонимами Виктор Делюкс, Пёся, Дракон, DJ Oguretz и Lil Dik. Рубашка, монтаж, графика, стилистика 90-х - в этом клипе прекрасно всё!