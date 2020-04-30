Видео ⟩ Водитель без прав "летел" по трассе Рига-Даугавпилс со скоростью почти 200 км/ч

Автоводитель превысил максимально разрешенную скорость более, чем на 100 километров в час - в месте, где можно ехать со скоростью 90 километров в час, он ехал со скоростью 198 километров в час.

Представители правопорядка незамедлительно призвали нарушителя остановить транспортное средство, но он изначально на эти просьбы не реагировал. Однако спустя некоторое время водитель все же остановился.

После остановки транспортного средства полиции удалось установить, что за рулем BMW сидел мужчина 1995 года рождения.

У него не было водительских прав, а в последний год он уже попадал в поле зрения полиции за бегство от представителей правопорядка.

На нарушителя скоростного режима составлено несколько административных протоколов - как за управление автомобилем без водительских прав, так и за превышение разрешенной скорости более, чем на 60 километров в час.

Видео: Нарушитель скорости на трассе Рига-Даугавпилс