Вт, 5.05.2020
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Туризму и сфере общественного питания могут помочь сниженным PVN

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Оказавшиеся в катастрофической ситуации отрасли туризма и общественного питания планируется реанимировать с помощью сниженной ставки налога на добавленную стоимость (PVN), пишет Dienas bizness.

Вызванный Covid-19 кризис привел к почти 100-процентному спаду во всех секторах туризма, принеся за месяц убытки почти в 110 млн евро. В том числе убытки туристических агентов и операторов составили около 33 млн евро, убытки гостиничного сектора - 21 млн евро, общественного питания - 56 млн евро. 

Кризис напрямую коснулся более 3000 малых и средних предприятий и более 25 тыс. работников. 

Чтобы смягчить последствия кризиса, Министерство экономики предложит Минфину и правительству рассмотреть ряд мер поддержки этих отраслей, в том числе снизив PVN до 5% для секторов туризма и общественного питания. 

На этой неделе Рижская дума также рассмотрит поданные представителями туристической отрасли предложения для поддержки бизнеса.

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