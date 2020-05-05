Туризму и сфере общественного питания могут помочь сниженным PVN

Вызванный Covid-19 кризис привел к почти 100-процентному спаду во всех секторах туризма, принеся за месяц убытки почти в 110 млн евро. В том числе убытки туристических агентов и операторов составили около 33 млн евро, убытки гостиничного сектора - 21 млн евро, общественного питания - 56 млн евро.

Кризис напрямую коснулся более 3000 малых и средних предприятий и более 25 тыс. работников.

Чтобы смягчить последствия кризиса, Министерство экономики предложит Минфину и правительству рассмотреть ряд мер поддержки этих отраслей, в том числе снизив PVN до 5% для секторов туризма и общественного питания.

На этой неделе Рижская дума также рассмотрит поданные представителями туристической отрасли предложения для поддержки бизнеса.