Краев с Covid-19 стало на два больше

В минувшие сутки зарегистрировано девять новых случаев Covid-19. Пять из них - в Риге, всего в столице 507 заболевших. В Даугавпилсе и Бабите в минувшие сутки добавилось по одному новому случаю, всего - 10 и 11 соответственно.

Стоит отметить, что в случае, если местожительство какого-то нового пациента с коронавирусом не указано, это значит, что он живет в крае, где общее число пациентов не более пяти. Согласно требованиям по защите данных, сообщать можно лишь в том случае, если в крае проживает более пяти пациентов.

На 7 мая Covid-19 зарегистрирован в 71 крае, это: Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Бауский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Карсавский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилсский, Марупский, Мерсрагский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Скрундский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что за последние сутки в Латвии сделано 2442 теста на Covid-19, выявлено девять новых случаев заболевания. Также поступила информация о третьем случае смерти пациента с Covid-19 вне стационара.