Tallink возобновит рейсы из Риги в Стокгольм на одном пароме

Предприятие решило, что этим летом два парома по маршруту Рига-Стокгольм курсировать не будут.

Также компания информировала правительства двух стран, что по крайней мере первый месяц на рейсы будет продаваться только половина билетов.

Ныгене добавил, что по мере оживления латвийского рынка можно будет говорить о возобновлении трудовых отношений с уволенными работниками.

Tallink Latvija начал коллективные увольнения в апреле, и они затронули 550 работников.