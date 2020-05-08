Пт, 8.05.2020
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Tallink возобновит рейсы из Риги в Стокгольм на одном пароме

Паром компании Tallink

ФОТО: Zane Bitere / LETA

С возобновлением международных пассажирских перевозок из Риги в Стокгольм будет курсировать только один паром эстонского оператора Tallink, заявил главный исполнительный директор Tallink Grupp Пааво Ныгене.

Предприятие решило, что этим летом два парома по маршруту Рига-Стокгольм курсировать не будут.

Также компания информировала правительства двух стран, что по крайней мере первый месяц на рейсы будет продаваться только половина билетов.

Ныгене добавил, что по мере оживления латвийского рынка можно будет говорить о возобновлении трудовых отношений с уволенными работниками.

Tallink Latvija начал коллективные увольнения в апреле, и они затронули 550 работников.

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