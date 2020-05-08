Еврокомиссия рекомендует еще не открывать внешние границы ЕС

С целью остановить распространение коронавируса, все страны-участницы ЕС, за исключением Ирландии, в середине марта договорились ограничить международное сообщение.

Запрет на передвижение имеет некоторые исключения, например, он не касается граждан Великобритании. Ранее ЕС уже продлил запрет на пересечение границ до 15 мая.

Как известно, в четверг, 7 мая, Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации до 9 июня. Открыты границы между странами Балтии. Ранее министр сообщения Талис Линкайтс говорил, что 13 мая, возможно, будет восстановлено международное сообщение, однако, правительство не приняло соответствующего решения.