Мама Кристапа Порзиньгиса впервые высказалась о скандале с изнасилованием

В интервью журналу Ieva на вопрос, как она чувствовала себя как мать в тот момент, когда все заговорили о скандале вокруг изнасилования, Порзиньге ответила:

"Какие могут быть чувства матери, зная - что есть вещи, которые твой ребенок никогда не сделает, и понимая, что никак не можешь это опровергнуть! Противно. Здесь это кажется чем-то далёким и невозможным.

А там... для Кришелиса (так Кристапа зовёт мама - Прим.ред.) это теперь как клеймо, при малейшем нарушении ему снова это припишут", - сказала она.

Она признаётся, что всё ещё не готова к тому, что пришлось пережить Кристапу и всей семье:

"Мы были очень наивными, очень, очень, поэтому эта школа ещё тяжелее и болезненнее.

Видя, что происходит в Америке, я поняла - там исчезает всё человечное, ценится только материальное, из-за денег люди на всё готовы", - подытожила Ингрида.

Напомним, издание The New York Post первым сообщило, что Порзиньгиса обвинили в изнасиловании, которое якобы имело место быть 7 февраля 2018 года вскоре после матча с "Милуоки". Это тот самый матч, в котором спортсмен получил серьёзную травму.

Порзиньгис все обвинения отрицал, а его адвокат называл женщину "морально нестабильной" личностью, которая занимается вымогательством денег.