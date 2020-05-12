Средства на непредвиденные обстоятельства увеличены на 300 млн евро

Дополнительные средства привлечены из Госказны, где они появились благодаря заимствованиям на международных рынках.

В Минфине пояснили, что средства на непредвиденные обстоятельства выделены для того, чтобы правительство могло продолжать меры поддержки в период кризиса, вызванного пандемией Covid-19.

Первоначально на программу было выделено 25 млн евро, но с началом кризиса Кабинет министров в конце марта решил увеличить ее на 300 млн евро. До конца апреля из программы было истрачено 343,8 млн евро, и в ней возник дефицит.

Ранее министр финансов Янис Рейрс пояснил, что в кризисных случаях на программу "Средства на непредвиденные обстоятельства" можно выделять до 1% внутреннего валового продукта.