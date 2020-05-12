Средства на непредвиденные обстоятельства увеличены на 300 млн евро

Кабинет министров во вторник поддержал предложение Министерства финансов увеличить бюджетную программу "Средства на непредвиденные обстоятельства" еще на 300 млн евро до 625 млн евро.
Дополнительные средства привлечены из Госказны, где они появились благодаря заимствованиям на международных рынках.
В Минфине пояснили, что средства на непредвиденные обстоятельства выделены для того, чтобы правительство могло продолжать меры поддержки в период кризиса, вызванного пандемией Covid-19.
Первоначально на программу было выделено 25 млн евро, но с началом кризиса Кабинет министров в конце марта решил увеличить ее на 300 млн евро. До конца апреля из программы было истрачено 343,8 млн евро, и в ней возник дефицит.
Ранее министр финансов Янис Рейрс пояснил, что в кризисных случаях на программу "Средства на непредвиденные обстоятельства" можно выделять до 1% внутреннего валового продукта.
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