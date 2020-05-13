LTV: задержан предприниматель Гулам Гулами

Ранее сообщалось, что в 2016 году Гулами получил наказание в виде условного лишения свободы на год с последующим контролем полиции на полгода, а также штраф в размере 9250 евро. Гулами проходил подозреваемым по делу о взятке судье. Также в 2018 году Рижский районный суд вынес Гулами приговор - восемь лет лишения свободы по делу о пропаже груза хлопка из Таджикистана на сумму в девять миллионов евро. Решение суда Гулами оспорил.