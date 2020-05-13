LTV: задержан предприниматель Гулам Гулами

Государственная полиция задержала предпринимателя Гулама Гулами. Эту информацию программе Латвийского телевидения подтвердили многие источники.
Полиция в интересах следствия воздерживается от комментариев, лишь сообщает, что сотрудники Криминального управления Рижского региона во вторник провели процессуальные действия.
🔴 LTV: @Valsts_policija vakar aizturējusi uzņēmēju Gulamu Gulami, apstiprināja vairāki avoti. Policija procesu izmeklēšanas interesēs nekomentē, vien apstiprina, ka VP Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes darbinieki vakar veica procesuālās darbības Rīgā. pic.twitter.com/ZsHAXsA3bY— LTV Panorama (@ltvpanorama) May 13, 2020
Ранее сообщалось, что в 2016 году Гулами получил наказание в виде условного лишения свободы на год с последующим контролем полиции на полгода, а также штраф в размере 9250 евро. Гулами проходил подозреваемым по делу о взятке судье. Также в 2018 году Рижский районный суд вынес Гулами приговор - восемь лет лишения свободы по делу о пропаже груза хлопка из Таджикистана на сумму в девять миллионов евро. Решение суда Гулами оспорил.
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