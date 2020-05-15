В чем фишка? ⟩ Наша Zivert: поющая стюардесса Кристина о музыке и отношении коллег из airBaltic

В понедельник, 11 мая, Кристина отметила свой день рождения. Забавно, но наш выпуск получился для нее своеобразным поздравлением. В разговоре мы коснулись совершенно разных тем.

Так случилось, что с Кристиной я знакома примерно 6-7 лет. Очень хорошо помню вечера в рижском музыкальном клубе, где эта хрупкая девушка делала свои первые творческие шаги. Сейчас она работает стюардессой в компании airBaltic и продолжает писать песни о небе и любви. На данным момент полеты приостановлены и девушка скучает по работе.

"Ностальгия по небу. Привычка дает о себе знать, но я человек, который умеет приспосабливаться к различным ситуациям", - говорит Кристина.

Мы обсудили забавное совпадение - ведь популярная российская певица Zivert тоже когда-то была стюардессой. В авиацию Кристина попала совершенно случайно. Просто искала работу и написала в Google-поисковике: "Работа в Риге".

"Крутая работа, почему бы и нет... Я не жалею ни секунды", - признается девушка.

Этой профессии она уже посвятила четыре года. Ее коллеги интересуются, чем она занимается в свободное время. Они были удивлены, что девушка поет, и стали ее активно поддерживать. Однажды даже поставили ее песни по громкоговорителю на весь самолет.

Конечно, мы не могли не поговорить о мифе, что всех поющих красавиц содержат богатые "дядюшки-продюсеры".

Кристина Иванчикова (AGAMMA) ФОТО: Пресс-фото

Кристина опровергла какую-либо помощь со стороны именитых продюсеров. Она сказала, что музыкой занимается с 15 лет. Первую гитару ей подарил брат. Потом появились друзья-музыканты и разные связи.

Девушка подчеркнула, что нет никакого "дядечки", который бы все это проплачивал. За всем стоит огромный труд и ее собственные вложения.

"Я доношу это за свои... Я это делаю с ребятами, которые в этом заинтересованы", - объясняет Иванчикова.

Она добавляет, что ничего не происходит просто потому, что она кому-то заплатила и захотела петь.

Кристина Иванчикова планирует выпустить еще несколько новых песен, а осенью, быть может, сделать небольшой концерт. Конечно, это произойдет лишь когда пандемия закончится и ограничения будут сняты.

Впрочем, это не все, в чем она призналась за эти 15 минут. Подробнее смотрите в новом выпуске "В чем фишка?".

Видео: Интервью с Кристиной Иванчиковой