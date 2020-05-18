Covid-19: как правительства помогают жителям стран Балтии?

Если работодателя это не устраивает, он может претендовать на государственное пособие в размере 90% от зарплаты работника, но не более 607 евро или 457 евро "на руки". Тогда ему придется доплатить лишь 10%.

Самозанятым лицам в Литве в период чрезвычайной ситуации положена компенсация в размере 257 евро в месяц.

Кроме того, предусмотрены разовые субсидии для микропредприятий. Их размер зависит от суммы подоходного налога, уплаченного компанией в 2019 году. Государство готово вернуть бизнесменам половину этих денег. Минимальный грант составит 500 евро. Максимальный, в теории – 200 000 евро.

И государство обязуется компенсировать частным компаниям аренду производственных помещений.

Также литовский парламент принял решение выделить в августе всем пенсионерам и другим получателям социальных пособий, а также безработным, одноразовое пособие в размере 200 евро.

Как оценить балтийские программы поддержки населения и бизнеса? Много это денег или мало? Вот сравнительные данные по Германии и России.

Для сравнения, в Германии государство компенсирует работнику, находящемуся в простое, 60% от прежнего чистого заработка без каких-либо ограничений. Для примера, средняя зарплата в Германии "на руки" 2500 (две с половиной тысячи). Значит государство выплатит такому среднему работнику 1500 евро в месяц на время карантина. Остальную сумму до полной зарплаты, как правило, покрывает работодатель.

Самозанятые лица и частные предприниматели, в компании которых работают до пяти сотрудников, получают в Германии единовременную выплату в размере 9000 евро. Если число сотрудников больше, от 6 до 10-ти, то предприниматель получит уже 15 000 евро.

В России, по обещанию президента страны, граждане, потерявшие работу, будут получать в апреле, мае и в июне пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей (т.е. 150 евро). Это же касается и самозанятых лиц.

Кроме того, самозанятым вернут подоходный налог, уплаченный ими за 2019 год. Предпринимателям из пострадавших отраслей будут списаны все налоговые платежи за II квартал 2020 года, кроме НДС.

Во время пандемии коронавируса власти многих стран мира, включая и балтийские республики, неоднократно меняли условия выдачи пособий и суммы компенсаций. Чем больше усиливался кризис, тем шире становился круг тех, кого правительства обещали поддержать. Поскольку пандемия продолжается, приведенные здесь цифры нельзя считать окончательными. Но главное, при получении пособий люди сталкиваются со множеством бюрократических преград. Поэтому надо различать декларативные заявления политиков и реальные выплаты компенсаций на практике.

"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.