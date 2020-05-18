Covid-19: как правительства помогают жителям стран Балтии?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
В этом выпуске:
- Коронавирус по официальным данным уже не так страшен, как его малюют. Балтийские республики медленно, но верно выходят из режима самоизоляции.
- Как жить дальше? Тем, кто потерял работу. Тем, у кого рухнул бизнес. Про деньги, пособия и здравый смысл.
Видео: Балтия | №33
Из-за пандемии коронавируса в странах Балтии, как и во всем мире, большинство компаний были вынуждены приостановить работу, а людей отправить по домам – на карантин.
Чтобы не допустить разорения бизнеса и обнищания людей из-за вынужденного простоя власти балтийских стран объявили о начале государственной программы поддержки предпринимателей и наемных работников.
Латвия
В Латвии пособие по вынужденному простою составляет 75% от средней заработной платы работника компании, которую он получал в последние шесть месяцев до чрезвычайной ситуации, но не более 700 евро в месяц. Пособие за простой не облагается подоходным налогом, и с него не надо платить социальные взносы. То есть, 700 евро "на руки" – это максимальная сумма государственной выплаты. Порог минимальной выплаты установлен в размере 180 евро в месяц.
Самозанятым лицам в Латвии государство также выплачивает 75% от среднего ежемесячного дохода за последние два квартала прошлого года, но не более 700 евро в месяц. Отдельная категория – это микропредприятия, с облегченной системой налогообложения. Сотрудники микропредприятий могут рассчитывать на государственные выплаты в размере 50% от средней зарплаты за последние шесть месяцев прошлого года. По факту, максимальное пособие для них – всего 360 евро в месяц на время карантина.
Эстония
В Эстонии государство намерено помогать прежде всего тем компаниям, деятельность которых пострадала из-за пандемии. Наемным работникам таких компаний правительство выплатит за два месяца карантина 70% от их средней зарплаты, но не более 1000 евро в месяц брутто. Причем с этих денег взимаются все налоги. То есть, максимальное кризисное пособие от государства "на руки" в Эстонии составляет порядка 870 евро. Кроме того, работодатель обязан платить работнику зарплату в размере не менее 150 евро.
В общей сложности от государства и работодателя наемный работник во время простоя не должен получать меньше минимальной зарплаты, то есть 584 евро брутто или 550 "на руки".
Если зарплата работника до кризиса была меньше минимальной, то ее размер, с учетом государственной компенсации, останется прежним.
Предусмотрена также выплата одноразового пособия компаниям туристического сектора, а также микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям. Размер пособия зависит от уплаченных налогов и реального снижения оборота во время пандемии. В сфере туризма сумма пособия колеблется от 2000 до 60000 евро. Для мелких предпринимателей – от 3000 до 5000 евро.
Индивидуальным предпринимателям государство также вернет авансовые платежи по социальному налогу.
Литва
В Литве работодатели, которые объявляют о простое, но сохраняют рабочие места, могут получить от государства пособие в размере 70% от начисленной зарплаты работника, но не более 910 евро брутто или 656 евро "на руки". Такое пособие будет предоставлено, если работодатель согласится доплатить работнику недостающие 30% зарплаты.
Если работодателя это не устраивает, он может претендовать на государственное пособие в размере 90% от зарплаты работника, но не более 607 евро или 457 евро "на руки". Тогда ему придется доплатить лишь 10%.
Самозанятым лицам в Литве в период чрезвычайной ситуации положена компенсация в размере 257 евро в месяц.
Кроме того, предусмотрены разовые субсидии для микропредприятий. Их размер зависит от суммы подоходного налога, уплаченного компанией в 2019 году. Государство готово вернуть бизнесменам половину этих денег. Минимальный грант составит 500 евро. Максимальный, в теории – 200 000 евро.
И государство обязуется компенсировать частным компаниям аренду производственных помещений.
Также литовский парламент принял решение выделить в августе всем пенсионерам и другим получателям социальных пособий, а также безработным, одноразовое пособие в размере 200 евро.
Как оценить балтийские программы поддержки населения и бизнеса? Много это денег или мало? Вот сравнительные данные по Германии и России.
Для сравнения, в Германии государство компенсирует работнику, находящемуся в простое, 60% от прежнего чистого заработка без каких-либо ограничений. Для примера, средняя зарплата в Германии "на руки" 2500 (две с половиной тысячи). Значит государство выплатит такому среднему работнику 1500 евро в месяц на время карантина. Остальную сумму до полной зарплаты, как правило, покрывает работодатель.
Самозанятые лица и частные предприниматели, в компании которых работают до пяти сотрудников, получают в Германии единовременную выплату в размере 9000 евро. Если число сотрудников больше, от 6 до 10-ти, то предприниматель получит уже 15 000 евро.
В России, по обещанию президента страны, граждане, потерявшие работу, будут получать в апреле, мае и в июне пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей (т.е. 150 евро). Это же касается и самозанятых лиц.
Кроме того, самозанятым вернут подоходный налог, уплаченный ими за 2019 год. Предпринимателям из пострадавших отраслей будут списаны все налоговые платежи за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Во время пандемии коронавируса власти многих стран мира, включая и балтийские республики, неоднократно меняли условия выдачи пособий и суммы компенсаций. Чем больше усиливался кризис, тем шире становился круг тех, кого правительства обещали поддержать. Поскольку пандемия продолжается, приведенные здесь цифры нельзя считать окончательными. Но главное, при получении пособий люди сталкиваются со множеством бюрократических преград. Поэтому надо различать декларативные заявления политиков и реальные выплаты компенсаций на практике.
"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!