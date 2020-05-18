В рижских школах начинается комплектация 1-х классов на следующий учебный год

Новых учеников будут принимать в соответствии с поправками в обязательных правилах Рижской думы "О порядке регистрации заявлений о приеме ребенка в 1-й класс в образовательных учреждениях Рижского городского самоуправления" и при соблюдении установленных в государстве мероприятий по безопасности в связи с чрезвычайной ситуацией.

Обязательные правила предусматривают, что школы, осуществляя комплектацию 1-х классов на следующий учебный год, образуют список первоклассников из детей, которые до 15 мая были зарегистрированы для приема.

После 15 мая школы отправляют письма родителям с информацией о том, находится ли ребенок в списке претендентов. После получения сообщения от образовательного учреждения о включении ребенка в список претендентов родители в течение 10 календарных дней должны подать в школу заявление о приеме ребенка в 1-й класс или отозвать заявление.

Письма от школы отправляются в электронном виде на официальные электронные адреса, если родители их активировали в соответствии с Законом об официальном электронном адресе.

Если у родителей такой адрес не появляется, то письмо будет отправлено по электронной почте, указанной в заявлении, или на указанный декларированный адрес места жительства.

После получения письма о включении ребенка в список первоклассников родители должны подать заявление о приеме в 1-й класс этого учреждения. Заявление можно отправить в электронной форме с надежной электронной подписью, а также использовать услугу портала www.latvija.lv "Заявление в учреждение" или же подать очно, предварительно по телефону договорившись со школой о конкретном времени встречи.

Согласно Закону об образовании, самоуправление обязано обеспечить получение обязательного основного образования для задекларированных на административной территории детей, поэтому приоритет отдается детям, задекларированным в Риге.

В создании списков потенциальных первоклассников приоритетно включаются дети, которым исполняется семь лет в том календарном году, когда они начинают учиться в школе. Это установлено обязательными правилами приоритетного порядка.

Только после того, как есть свободные места, в список включаются дети, родители которых хотят, чтобы ребенок начал школу быстрее – с шести лет, в соответствии с установленными Законом об общем образовании требованиями.

Если школа не включает в список претендентов 1-го класса детей, которым до 1 сентября соответствующего года исполняется шесть лет, образовательное учреждение направляет родителям отказ. Законный представитель ребенка может обратиться в департамент образования, культуры и спорта Рижской думы и выяснить, в каком ближайшем от места жительства ребенка образовательном учреждении есть места.