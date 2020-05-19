Актер из фильма "Сумерки" и его 27-летняя девушка найдены мертвыми

30-летний актер Грегори Тайри Бойс (Gregory Tyree Boyce) найден мертвым в своей квартире в Лас-Вегасе. Вместе с ним обнаружено и тело его девушки, 27-летней Натали. Об этом пишет TMZ.
Причины смерти пока не сообщаются. Они будут озвучены после химико-токсикологической экспертизы.
Тела обнаружил двоюродный брат Грега, который начал волноваться и пошел к нему в квартиру, тогда он и нашел их. Сообщает издание "E! Online".
В последнее время Грегори был очень задумчивым и постоянно решал рабочие вопросы, связанные с его бизнесом.
В популярной киносаге "Сумерки" молодой человек сыграл роль одноклассника Беллы Свон Тайлера Кроули.
У актера осталась 10-летняя дочь Алая от первого брака. С Натали Грегори встречался около года. У девушки также остался ребенок - сын от предыдущих отношений Иджипт.
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