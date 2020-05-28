Муцениеце рассказала, как Нагиев поддержал ее после развода с Павлом Прилучным

Агата не смогла скрыть, что ей нравится работать с Дмитрием Нагиевым. После того, как она рассталась с мужем, он дал ей ценный совет.

"Мне с Димой очень комфортно. Близко его не знаю, но всегда восхищалась: человек умудряется столько лет удерживаться на вершине шоу-бизнеса. Взлететь-то могут многие, а вот закрепиться получается далеко не у всякого.

Узнав, что мы с Пашей разводимся, Нагиев сказал: "Развод продлевает жизнь". Я его слова запомнила", - сказала Муцениеце.

О публичности своего развода Агата не жалеет. Иначе расставание бы обросло ненужными слухами.

"И я, и Паша - люди публичные. Мы регулярно делились с поклонниками счастливыми моментами своей семейной жизни, и думаю, было бы нечестно скрыть от них факт расставания... ", - пояснила она.

Напомним, о разводе латвийской актрисы Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стало известно в конце февраля 2020 года. Звезды познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.