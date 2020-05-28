Названа стоимость работ по перестройке улицы Чака: более 3,5 миллионов евро

Так, заявки подали предприятия A.C.B., Ceļu būves firma Binders и Ceļu būvniecības sabiedrība Igate. Строители предлагают провести работы за сумму от 3,71 до 3,81 миллионов евро.

Проект предусматривает восстановление уличного покрытия на участке улиц Марияс и Александра Чака на участке от Меркеля до Пернавас.

В ходе работ полностью восстановят асфальтобетонное покрытие, на тротуарах сменят покрытие на брусчатку, восстановят бордюры, сменят люки коммуникационных колодцев, нанесут новую горизонтальную дорожную разметку, сохранив при этом нынешнюю геометрию улицы.

Строительства велополосы проект не предусматривает. После восстановления покрытия на улице планируется провести работы по благоустройству со строительством велоштативов и скамеек, созданием зеленой зоны. Впрочем, это запланировано уже на следующий год.

В ходе благоустройства планируется посадить деревья, например, на разделительной полосе улицы Александра Чака от Эрглю до Пернавас.