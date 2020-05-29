Видео ⟩ В Украине произошла массовая перестрелка. Делили рынок

Утром в пятницу, 29 мая, в расположенном рядом с Киевом городе Бровары произошла массовая перестрелка, в которой участвовали до 100 человек.
"Утренняя перестрелка в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Исполнительные органы Киева и области обязаны - прогнило у вас", - такое мнение выразил глава МВД Украины Арсен Аваков.
По предварительным данным, перестрелка в Броварах была вызвана конфликтом между нелегальными перевозчиками и предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками легально.
Полиция провела массовые задержания, со ссылкой на директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко сообщил Корреспондент.net.
Изначально дело открыли по статьям хулиганство, повреждение имущества и незаконное обращение с оружием, но потом добавили статью о покушении на убийство.
Задержан по меньшей мере 21 участник конфликта. Были ранены три человека.
This is not Croatia in the 90ies, this is not Donbas frontline. Just a fight for the territory between private bus companies, in Brovary, a city in Kiev Oblast in northern Ukrainepic.twitter.com/MK3dnussua— Dmitry Zolotarev (@ZolotarevDm) May 29, 2020
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