Сб, 30.05.2020
Если, не дай Бог, к власти придут другие лица, я думаю, что такой страны как Беларусь и не будет. Дмитрий, блогер, поддерживающий Александра Лукашенко
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Видео ⟩ В Украине произошла массовая перестрелка. Делили рынок

ФОТО: AFP/SCANPIX

Утром в пятницу, 29 мая, в расположенном рядом с Киевом городе Бровары произошла массовая перестрелка, в которой участвовали до 100 человек. 

"Утренняя перестрелка в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Исполнительные органы Киева и области обязаны - прогнило у вас", - такое мнение выразил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По предварительным данным, перестрелка в Броварах была вызвана конфликтом между нелегальными перевозчиками и предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками легально. 

Полиция провела массовые задержания, со ссылкой на директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко сообщил Корреспондент.net.

Изначально дело открыли по статьям хулиганство, повреждение имущества и незаконное обращение с оружием, но потом добавили статью о покушении на убийство.

Задержан по меньшей мере 21 участник конфликта. Были ранены три человека.

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