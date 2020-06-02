С сегодняшнего дня мы предлагаем новую услугу - Рассылку RUS TVNET

Теперь ты сможешь следить за всеми важными событиями, и тебе не придется тратить время на поиск новостей в глубинах интернета. Мы это сделаем за тебя. Каждое утро наши редакторы найдут наиболее важное, самое интересное и захватывающее, и сделают так, чтобы ты получил все это на свой адрес электронной почты.

Почему именно новостная рассылка RUS TVNET?

1) Мы проинформируем о самом важном. В информационном шуме, который ни на минуту не затихает, очень легко потеряться. Кроме того, все мы знаем, как искусные маркетологи в качестве важной информации могут "продать" даже самые незначительные мелочи. Рассылка RUS TVNET позволит сконцентрироваться на самом важном.

2) Ты сэкономишь время. Теперь тебе не придется искать информацию на страницах порталов, вместо этого актуальные новости придут к тебе сами. Сэкономленные минуты можно потратить на общение с друзьями и коллегами, приготовление кофе или для того, чтобы позвонить маме.

3) Держи руку на пульсе событий. Не трать свое внимание на неактуальные вещи, оно пригодится для того, чтобы узнать о том, что тебя действительно интересует - подпишись на Рассылку RUS TVNET.

Как это происходит?

Легко и быстро подпишись на нашу Рассылку, и уже на следующий день ты получишь ее на свою электронную почту. Если вдруг ты решишь, что больше не хочешь ее получать, то также легко сможешь и от нее отказаться.

Рассылка RUS TVNET – это важные и вдохновляющие интервью, обзор зарубежных событий, анализ внутренней политики Латвии, новости финансового мира, спортивные события и путешествия. Развлекательный раздел позволит тебе заглянуть за кулисы жизни знаменитостей и узнать о музыкальных новинках.

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