"Согласие" не может объяснить, почему поделилось записями из серии "при Сталине было лучше"

В депортациях, которые осуществлялись в период, когда СССР руководил Иосиф Сталин, погибли или пострадали от 140 до 190 тысяч жителей Латвии. Людей убивали, высылали, они умирали от голода и тяжелой работы. За отрицание преступлений того режима в Латвии предусмотрена уголовная ответственность.

Случается (чаще всего в России), что сталинский режим пытаются оправдать.

Например, телеведущий российского телеканала Дмитрий Киселев год назад в одной из своих передач сказал: "Мы, без сомнения, будем помнить жертв преступных репрессий, будем напоминать себе, что больше никогда. Но и будем чествовать за то хорошее, что было сделано в России под его руководством. Мне кажется это хорошим компромиссом".

Схожие благоприятные сталинскому режиму заявления 17 мая появились на Facebook странице Saskaņa Online ("Согласие Online"). На русском и латышском языках в публикациях о демографической ситуации было указано, что "даже сталинский режим не уничтожил столько народа, как наши умные и смелые представители власти". Выделив конкретное предложение о Сталине, этой публикацией поделился экс-мер Риги, ныне депутат Европарламента Нил Ушаков.

Центр исследовательской журналистики Re:Baltica проверил факты, после чего на странице "Согласия" снова появился подобный текст: "социальные репрессии и бытовые условия в демократической Латвии существенно ухудшились, если сравнивать со временами Сталина".

И Ушаков снова поделился этой публикацией.

Автором высказывания указан бывший депутат Рижской думы Имант Кейшс. Некогда член "Новой консервативной партии", который на грядущих выборах в столичную думу планирует участвовать от списка "Согласия". Членом партии он не является.

"Это просто такое сравнение", - сказал он журналистам De facto, отметив, что режим Сталина не оправдывает.

Кейшс сравнил цифры, потому что встревожен вымиранием народа. Свои высказывания он не просил ставить на страницу партии. И никто не спрашивал. Как это туда попало - не знает. Вторую публикацию, которая на странице "Согласия" преподнесена как ответ Re:Baltica, он просто сделал в своем профиле как очередные размышления о вопросах демографии.

"Ну, я с "Согласием" не был более двух месяцев, с тех пор как у нас самоизоляция". Статью Re:Baltica он не читал, ответ не писал. Но не возражает против того, что партия это использовала. "Если я так сказал, то почему должен от своих слов отказываться", - отметил Кейшс.

Позже публикации со страницы "Согласия" пропали. Это произошло после того, как в социальной сети люди начали высказывать недовольство. Член "Согласия" Вячеслав Домбровский указал, что под такими словами не подписался бы. Как и другие опрошенные парламентарии от "Согласия".

Кто администрирует страницу, представители партии не знают. Не раскрыл имен и глава политической силы Янис Урбанович, переложив ответственность на Иманта Кейшса.

В Facebook у "Согласия" как минимум несколько официальных страниц - sdpsLV, а Saskaņa Online больше использует Рижское отделение партии.

Одна из наиболее заметных в Риге членов партии - Анна Владова, некогда вице-мэр Риги, по- прежнему директор Рижской 80-й средней школы. Она убрала записи о режиме Сталина, но вот как они туда попали - в показаниях Владова путается. Сначала она говорила, что не помнит, кто сделал эти посты, на вопрос, не собственноручно ли она поставила их, сказала, что, возможно, в случае с первым это была она, но "не помнит". Владова уклонилась от оценки упоминания Сталина в записях, указав, что заметила интересные факты о демографии.

Такие же аргументы и у Нила Ушакова, отметившего, что он не хотел оправдывать Сталина. "Но это закончилось в известной мере реакцией и провокационным дискурсом, конечно, было принято решение такую дискуссию не продолжать. Поэтому эти записи, про которые вы спрашиваете, были сняты", - сказал Ушаков. На вопрос, почему он сам поделился такими публикациями, он указал следующее: "Люди пишут, делятся, обсуждают с коллегами то, что произошло, и как действовать".