За пределы ЕС мы пока не поедем и не полетим даже после отмены ЧС

После окончания чрезвычайной ситуации международные пассажирские перевозки не будут осуществляться через аэропорты, порты, с помощью автобусов и по железной дорогие в те страны, в которых распространение Covid-19 может представлять серьезный риск для здоровья общественности. Они опубликованы на веб-сайте Центра контроля и профилактике заболеваний (SPKC).

Специалисты стран Балтии согласовали список стран ЕС и стран Европейской экономической зоны, которые разделили на три уровня:

страны, в которые можно путешествовать без ограничений;

страны, после возвращения их которых нужно будет провести 14 дней самоизоляции;

страны, в которые нельзя совершить поездки.

Эта информация будет публиковаться раз в неделю - по пятницам.

Министерство здравоохранение сообщило, что решение о возобновлении пассажирских перевозок в страны третьего мира пока не принято, поскольку в настоящее время не ясно, являются ли показатели заболеваемости надежными, и проходит ли тестирование на Covid-19 качественно.

Решение может быть принято 15 июня, если специалисты стран Балтии придут к взаимному согласию.