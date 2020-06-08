За пределы ЕС мы пока не поедем и не полетим даже после отмены ЧС

После окончания чрезвычайной ситуации 9 июня будут сохраняться ограничения на международные пассажирские перевозки и туризм. Сообщается, что пока не будет возобновлена возможность восстановления поездок за пределы Европейского союза (ЕС).
После окончания чрезвычайной ситуации международные пассажирские перевозки не будут осуществляться через аэропорты, порты, с помощью автобусов и по железной дорогие в те страны, в которых распространение Covid-19 может представлять серьезный риск для здоровья общественности. Они опубликованы на веб-сайте Центра контроля и профилактике заболеваний (SPKC).
Специалисты стран Балтии согласовали список стран ЕС и стран Европейской экономической зоны, которые разделили на три уровня:
- страны, в которые можно путешествовать без ограничений;
- страны, после возвращения их которых нужно будет провести 14 дней самоизоляции;
- страны, в которые нельзя совершить поездки.
Эта информация будет публиковаться раз в неделю - по пятницам.
Министерство здравоохранение сообщило, что решение о возобновлении пассажирских перевозок в страны третьего мира пока не принято, поскольку в настоящее время не ясно, являются ли показатели заболеваемости надежными, и проходит ли тестирование на Covid-19 качественно.
Решение может быть принято 15 июня, если специалисты стран Балтии придут к взаимному согласию.
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