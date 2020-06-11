Из-за перебоев с электричеством рижская больница потеряла 50 000 евро

Утром во вторник, 9 июня, 160 000 жителей на правом берегу Риги остались без электричества. С серьезными последствиями столкнулась Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS). 10 минут без электричества привели к потере 50 000 евро. Об этом в программе 900 sekundes рассказал член правления больницы Имант Паэглитис.
Паэглитис сказал, что это была первая ситуация, когда перебои с электричеством повлияли на больницу так серьезно. Несмотря на то, что электричество отсутствовало в операционных палатах и других отделениях больницы, пациенты не пострадали. Однако перебои повлияли и, возможно, испортили больничную технику.
Он отметил, что больница еще подсчитывает ущерб, а также рассказал, какую аппаратуру необходимо приобрести.
За компенсацией ущерба больница планирует обратиться в Министерство здравоохранения.
Напомним, 9 июня в 9:38 из-за отключения кабеля мощностью 330 кВ между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией отключилась генерация электроэнергии на ТЭЦ-2, что вызвало перегрузку в сети.
Электричество пропало в части Риги и до Гаркалне. Тогда же погас свет и в RAKUS, еще около десяти минут прошло, пока не включились генераторы. Они обеспечили электричеством операционные блоки, отделения и палаты интенсивной терапии.
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