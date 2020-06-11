Из-за перебоев с электричеством рижская больница потеряла 50 000 евро

Паэглитис сказал, что это была первая ситуация, когда перебои с электричеством повлияли на больницу так серьезно. Несмотря на то, что электричество отсутствовало в операционных палатах и других отделениях больницы, пациенты не пострадали. Однако перебои повлияли и, возможно, испортили больничную технику.

Он отметил, что больница еще подсчитывает ущерб, а также рассказал, какую аппаратуру необходимо приобрести.

За компенсацией ущерба больница планирует обратиться в Министерство здравоохранения.

Напомним, 9 июня в 9:38 из-за отключения кабеля мощностью 330 кВ между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией отключилась генерация электроэнергии на ТЭЦ-2, что вызвало перегрузку в сети.

Электричество пропало в части Риги и до Гаркалне. Тогда же погас свет и в RAKUS, еще около десяти минут прошло, пока не включились генераторы. Они обеспечили электричеством операционные блоки, отделения и палаты интенсивной терапии.