Судмедэксперты опровергли попытку суицида Михаила Ефремова

В четверг, 11 июня, Telegram-канал Mash сообщил, что актер Михаил Ефремов якобы пытался покончить с собой. Но судмедэксперты опровергли это предположение.
Сообщается, что родные актера заметили на его шее багровую борозду, которая является характерным признаком при повешении. Ефремову вызвали специалистов психиатрической помощи.
Предполагается, что Михаил Ефремов находился в бессознательном состоянии. Он не мог объяснить родным, откуда появились следы на теле, и не помнит деталей.
Оказалось, что эти следы были от ремней безопасности. Об этом пишет "Вокруг ТВ". Официальной информации об этом на данный момент не поступало.
Напомним, Ефремов 8 июня на своем автомобиле выехал на встречную полосу, двигаясь по Садовому кольцу в Москве. Джип Ефремова столкнулся с фургоном "Лада", водитель которого позднее умер в больнице.
Актеру предъявили обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, устроил ДТП, в результате которого погиб человек. 9 июня Ефремова отправили под домашний арест на два месяца, он признает вину.
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