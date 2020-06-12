Пт, 12.06.2020
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Фото ⟩ В Akropolе открылся самый большой в Латвии детский крытый спортивно-развлекательный клуб

ФОТО: Пресс-фото

С соблюдением всех необходимых мер безопасности в торгово-развлекательном центре Akropole был открыт детский спортивно-развлекательный клуб MaryMaris. Он находится на втором этаже торгового центра.

Сообщается, что клуб предназначен для всей семьи. В создание площадки размером 1800 квадратных метров было вложено 1,2 миллиона евро. На ней расположены девять аттракционов для детей разного возраста, семейный ресторан, а также домики, предусмотренные для празднования дня рождения и проведения других мероприятий.

ФОТО: Пресс-фото

Чтобы посещение спортивно-развлекательного клуба было безопасным, принимаются все необходимые меры. В спортивно-развлекательном клубе нанесены линии, отмечающие дистанцию два метра.

ФОТО: Пресс-фото

Кроме того, необходимо письменное подтверждение родителей, что ребенок здоров и может принимать участие в мероприятиях.

ФОТО: Пресс-фото

Спортивно-развлекательный клуб смогут посетить в то же время не более 100 человек. После каждого посещения, длящегося один час, производится тщательная дезинфекция помещений и поверхностей соприкосновения.

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