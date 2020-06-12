Что нам показал провал автомобиля под брусчатку на ул. Гертрудес? Мнение

"Насколько мы могли познакомиться с инфраструктурой и с тем, что происходит в рижском самоуправлении - это очень хорошо отражает, как хозяйствовала Рижская дума до этого. Конечно, это чрезвычайный случай, но, к сожалению, хозяйство в очень плохом состоянии", - заявил он в эфире передачи.

Галерея: В Риге под брусчатку провалился автомобиль

С началом кризиса из-за Covid-19 дороги некоторое время были пусты.

Многие недоумевают, почему улицы не ремонтировали тогда, ведь кажется, что это время наиболее подходящее для ремонта.

Однако заместитель руководителя временной администрации Рижской думы, директор юридического департамента Министерства финансов Артис Лапиньш говорит, сделать это не так просто:

"Эти проекты невозможно осуществить за один месяц. Это длинная бюрократическая процедура, которую нужно вовремя начинать. Если вовремя что-то не произошло, мы очень хорошо видим последствия".

По словам Балшевица, сложности есть и в Департаменте сообщения.

Напомним, в пятницу, 5 июня, на улице Гертрудес произошло необычное ДТП, в результате которого две машины в буквальном смысле ушли под землю. Одна успешно выбралась своими силами, вторую пришлось вызволять.

Видео: Эвакуация автомобиля с улицы Гертрудес

Обрушение дорожного покрытия произошло во время гидравлической проверки теплосетей. Водопровод лопнул, и образовался размыв. Конкретные теплосети проложены в 1963 году и свой срок уже отслужили, рассказала представитель Rīgas siltums Линда Ренце.

За сутки Rīgas siltums отремонтировало покрытие на столичной улице Гертрудес, движение транспорта на этом участке было восстановлено.