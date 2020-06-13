Видео ⟩ "Телохранитель" Овечкина однажды попробовал свои силы в ММА. Бой остановили через 21 секунду

За время своей хоккейной карьеры Брашир выступал за такие клубы, как "Монреаль", "Ванкувер", "Филадельфия", "Вашингтон" и "Рейнджерс". В "Вашингтоне" одной из его обязанностей была "охрана" Овечкина.

"Пусть кто-нибудь хоть пальцем попробует тронуть Овечкина - я его уделаю, чтобы он впредь был осторожен и даже не пытался нанести травму Алексу. Да, это жестоко. Но таковы правила игры", - заявил игрок после перехода в состав "Кэпиталз".

На счету Брашира и самое значимое ледовое побоище в истории НХЛ. Произошло это 5 марта 2004 года во время матча "Оттавы" и "Филадельфии" - хоккеист начал драку, которая завершилась 419 штрафными минутами для обеих команд, отмечает Sport24.

В 2011 году спортсмен, похоже, решил, что его боевых навыков хватит не только для хоккея, но и для ММА - он начал уделять много времени тренировкам и в конце концов получил предложение Ringside MMA - контракт на три боя.

С этими боями всё вышло не так просто - сначала у него дважды менялся соперник, в итоге в октагон против Брашира вышел Мэтью Бержерон, тоже дебютант ММА. Поединок получился триумфальным для хоккеиста - он сразу же бросился в атаку, и судья был вынужден остановить бой, превратившийся в избиение, уже спустя 21 секунду.

После победы Брашир не сомневался, что продолжит выступление в смешанных единоборствах. "Я взял кое-что из того, что готовил к первому сопернику, и добавил к этому некоторые наработки ко второму сопернику. Всё это я применил в бою с третьим оппонентом. Мне показалось, что я дрался дома. Как только я вышел в клетку, я почувствовал себя очень комфортно. Мне нравится изучать что-то новое, я наверняка продолжу драться в ММА", - цитирует спортсмена Sport24.

Однако планам Брашира сбыться было не суждено - вскоре Ringside MMA прекратил организацию турниров, и спортсмен больше в октагоне не появлялся.

Конечно, Брашир в итоге так и остался непобеждённым, однако его потенциал в смешанных единоборствах так и не был раскрыт.

Кстати, Брашир - не единственный хоккеист, пробовавший себя в восьмиугольном ринге. Например, экс-игрок "Витязя" Джереми Яблонски, прославившийся как один из самых серьёзных тафгаев в КХЛ, провел в ММА три боя, в которых одержал три победы.