Фото ⟩ Водитель в состоянии тяжелого опьянения спровоцировал на Таллиннском шоссе ДТП

Вчера, 14 июня, в 20:19 эстонский центр тревоги получил сообщение о ДТП на Таллиннском шоссе в Пярну, где со стороны моста Кесклинна, желавший повернуть на улицу Яннсени автомобиль Peugeot сзади врезался Mitsubishi. Спровоцировавший аварию водитель был пьян, сообщает Rus.Postimees.
По словам дежурного пресс-секретаря полиции, прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель Mitsubishi находился в тяжелом опьянении. По заверению очевидца, виновник аварии плелся, опираясь на полицейский автобус.
Пострадавших нет.
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