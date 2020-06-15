Фото ⟩ Водитель в состоянии тяжелого опьянения спровоцировал на Таллиннском шоссе ДТП

Вчера, 14 июня, в 20:19 эстонский центр тревоги получил сообщение о ДТП на Таллиннском шоссе в Пярну, где со стороны моста Кесклинна, желавший повернуть на улицу Яннсени автомобиль Peugeot сзади врезался Mitsubishi. Спровоцировавший аварию водитель был пьян, сообщает Rus.Postimees.