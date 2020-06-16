Вт, 16.06.2020
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"Я люблю свое тело так же, как и раньше": королева красоты поделилась фото после ампутации

ФОТО: скриншот instagram.com/danielaalvareztv

Модель Даниэлла Альварес, завоевавшая в 2011 году титул "Мисс Колумбия", поделилась в своем Instagram-аккаунте серией фотографий после операции по ампутации левой ноги.

"Я люблю свое тело так же, как и раньше. Счастлива жить в этом мире и проходить через все испытания, возникающие в моей жизни", - подписала 32-летняя модель  пост из больницы, который набрал уже более 1,2 миллиона лайков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Альварес пришлось ампутировать ногу ниже колена из-за ишемии, возникшей в результате удаления опухоли в животе.

"Наступает тяжелый период, но я уверена, что лучшее впереди", - писала Даниэлла до ампутации.

В социальных сетях бывшая королева красоты рассказала, что в будущем у нее будет протез, который поможет ей продолжать "танцевать, бегать, ездить на велосипеде, плавать" и делать все, что ей нравится.

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