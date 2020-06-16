"Я люблю свое тело так же, как и раньше": королева красоты поделилась фото после ампутации

"Я люблю свое тело так же, как и раньше. Счастлива жить в этом мире и проходить через все испытания, возникающие в моей жизни", - подписала 32-летняя модель пост из больницы, который набрал уже более 1,2 миллиона лайков.

Альварес пришлось ампутировать ногу ниже колена из-за ишемии, возникшей в результате удаления опухоли в животе.

"Наступает тяжелый период, но я уверена, что лучшее впереди", - писала Даниэлла до ампутации.

В социальных сетях бывшая королева красоты рассказала, что в будущем у нее будет протез, который поможет ей продолжать "танцевать, бегать, ездить на велосипеде, плавать" и делать все, что ей нравится.