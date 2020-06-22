Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 июня 2020 года

Этот период, по прогнозу Василисы Володиной, обещает быть крайне важным для представителей большинства знаков зодиакального круга. Звезды и планеты помогут многим найти свое истинное предназначение в жизни.

Овен

Начало и конец недели будут очень позитивными для Овнов. Если избавиться от негативных мыслей, то можно будет очень быстро влиться в рабочий процесс и за эти семь дней решить больше задач, чем за предыдущие несколько недель, а то и месяц и более.

Это будет удачное время для начала новых проектов, а на выходных Овнам полезно будет отдохнуть на полную катушку.

В период с 22 по 28 июня представителям данного знака Зодиака легко будет заводить полезные знакомства.

Что касается друзей, родственников и второй половинки, то все они могут стать чуть более капризными. Нет ничего удивительного в том, что люди временами бывают эгоистичны, раздражительны и угрюмы. Не стоит обижаться на них за это.

Телец

У Тельцов ожидается всплеск любовной удачи. Это касается в первую очередь тех представителей знака, которые уже находятся в отношениях или у которых есть семья. Нужно больше свободного времени посвящать близким людям.

Чтобы избежать разочарования и негатива в общении, придется избавиться от иллюзий. Нужно принимать людей такими, какие они есть, ведь никто из нас не идеален.

Неделя пройдет под управлением созидательной энергии, поэтому на финансовую сферу также нужно обратить внимание. Это идеальное время для покупок и заключения сделок.

Близнецы

Близнецам астролог советует повышать жизненный тонус, ведь вся эта неделя ожидается очень динамичной для них и затраты энергии будут весьмя серьезны. Выделить какую-то одну сферу, к сожалению или к счастью, нельзя. Это универсальное время, когда звезды предоставляют выбор. Близнецы могут сфокусироваться на работе и делах, но лучше не забывать при этом про любовь.

Звезды не советуют хранить обиды. Именно поэтому

один из самых полезных жизненных навыков с 22 по 28 июня - это умение быстро забывать все плохое, не зацикливаться на бедах и проблемах, не раздражаться по пустякам.

Чем дальше к концу недели, тем меньше будет сил, так что выходные лучше провести в спокойствии.

Рак

У Раков любовная сфера станет основной в этот период. Особенно позитивными днями для поиска своей половинки и романтики будут 25, 26 и 27 июня. Важно помнить, что

любовь - это не сделка, не драма и не животный инстинкт, а чувство глубокого взаимного уважения и желание разделить с человеком все самое хорошее.

Такой подход гарантирует Ракам счастье.