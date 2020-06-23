Вт, 23.06.2020
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Видео ⟩ Полицейские отправились на обыск. Но им чуть не помешал альпака Алан

ФОТО: instagram.com/wa_police/

В Австралии альпака, которого зовут Алан, совершил попытку помешать обыску дома. Зверь перегородил путь полицейскому автомобилю. 

Пораженные сотрудники полиции записали этот момент на видео. Большую часть видео офицеры просто смеялись и подшучивали:

"Да это же сторожевой альпака".

В итоге обыск все-таки был проведен. Но все время проведения Алан пристально следил за сотрудниками полиции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Судя по снимку, который сделали офицеры, животное собой осталось довольно. 

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