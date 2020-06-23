Видео ⟩ Полицейские отправились на обыск. Но им чуть не помешал альпака Алан

Пораженные сотрудники полиции записали этот момент на видео. Большую часть видео офицеры просто смеялись и подшучивали:

"Да это же сторожевой альпака".

В итоге обыск все-таки был проведен. Но все время проведения Алан пристально следил за сотрудниками полиции.

Судя по снимку, который сделали офицеры, животное собой осталось довольно.