Видео ⟩ Полицейские отправились на обыск. Но им чуть не помешал альпака Алан

В Австралии альпака, которого зовут Алан, совершил попытку помешать обыску дома. Зверь перегородил путь полицейскому автомобилю.
Пораженные сотрудники полиции записали этот момент на видео. Большую часть видео офицеры просто смеялись и подшучивали:
"Да это же сторожевой альпака".
В итоге обыск все-таки был проведен. Но все время проведения Алан пристально следил за сотрудниками полиции.
Судя по снимку, который сделали офицеры, животное собой осталось довольно.
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