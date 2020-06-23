5 советов фармацевта, как без забот встретить Лиго

Праздник Лиго издавна является овеянным традициями и самым веселым праздником, когда нам хочется укрыться от повседневной спешки и рутины.
Прежде чем поддаться таинству праздника, костров и песен Лиго, фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга поделилась пятью советами о том, как подготовиться к празднику, чтобы провести его без проблем.
1. Как защититься от клещей и насекомых?
Праздник мы обычно проводим на природе, отправляясь на прогулку в лес или на ближайший луг за яновыми травами. В таких местах особенно необходимо защищать себя от клещей, укусы которых создают риск заболевания одной из переносимых клещами инфекционных болезней - клещевым энцефалитом, болезнью Лайма. Чтобы избежать укусов клещей, фармацевт советует выбирать ухоженные луговые или лесные тропы.
Следует также заранее подумать о выборе подходящей одежды.
Лучше выбрать одежду светлого цвета, чтобы быстрее заметить и снять клеща, прежде чем он успеет проникнуть под одежду. На одежду рекомендуется также нанести аэрозоль для отпугивания клещей.
В свою очередь, возвращаясь с прогулки, необходимо проверить одежду и тело, чтобы убедиться, что не присосался ни один клещ. Если все же клещ присосался, его необходимо как можно быстрее снять. Если не знаете, как это сделать, лучше отправиться в ближайшее медицинское учреждение, в котором клеща снимут и сразу проверят на возможные болезни, которыми он, возможно, инфицировал человека.
В этот летний период мы также подвержены риску укуса насекомых, от которых особенно необходимо беречь младенцев.
Для этого могут помочь специальные сетки, которыми можно удобно накрыть коляску, одновременно не препятствуя доступу воздуха. Надо помнить, что детские коляски ни в коем случае нельзя накрывать платком или другой плотной тканью. Родители хотят защитить детей, но они иногда не задумываются, что, накрыв коляску, лишают ребенка доступа воздуха. В коляске может резко повыситься температура, что создаст риск перегрева ребенка.
2. Как провести праздник без головной боли?
Употребление алкоголя оказывает негативное воздействие на организм человека. Если все же его употребляют, то Мелберга напоминает, что делать это надо ответственно, помня об употреблении необходимого количества воды.
Человеку необходимо выпивать хотя бы 2 литра воды, а при употреблении алкоголя количество выпитой за день воды должно быть еще больше.
Выпивая стакан алкогольного напитка, надо выпить по крайней мере полтора стакана воды. Если все же следующий день после праздника сопровождается плохим самочувствием, головной болью или даже рвотой - лучшим лекарством будет сон и пребывание в прохладном и темном помещении. Для более быстрого восстановления рекомендуется пить соленую минеральную воду, чтобы восстановить потерю минеральных веществ в организме. В свою очередь, если появится аппетит, рекомендуется вместо жирных блюд, приготовленных на гриле, выбрать легкие закуски из овощей и фруктов.
3. Как избежать переедания?
На праздник Лиго еда имеет столь же большое значение, как и праздничные традиции. Приготовленные на гриле и жареные блюда, янов сыр и другие блюда обычно предлагаются в большом количестве, поэтому важно соблюдать умеренность.
Для уменьшения риска переедания рекомендуется жарить мясо в несколько приемов с интервалом в три часа, а не выкладывать на гриль всю еду сразу.
Соразмерной должна быть и порция на тарелке – приготовленная на гриле еда должна составлять не более четвертой части одного приема пищи, к ней надо добавить свежие овощи, салаты, разные полезные соусы, фрукты. Между тем, если отказаться от жирной и нездоровой пищи было невозможно, к тому же запивать ее пришлось преимущественно пивом, то скорее всего это приведет к тому, что живот воспротивится, и желудок не сможет переварить продукты с помощью своих пищеварительных ферментов.
В таких случаях рекомендуется принимать препараты ферментов, которые помогут расщепить съеденную пищу, что уменьшит дискомфорт.
В свою очередь в случае более тяжелых проблем с животом или даже отравлений сможет помочь известный абсорбент - активированный уголь.
4. Как уберечь себя от солнечных ожогов, ожогов от гриля или костра?
Чтобы защитить свою и детскую кожу от возможных солнечных ожогов, а также, чтобы вредное солнечное излучение меньше вредило коже, перед выходом из дома рекомендуется воспользоваться солнцезащитным кремом с уровнем защиты по крайней мере SPF 25, для детей - SPF 50.
Если все же кожа обгорела на солнце и болит, рекомендуется воспользоваться специальными средствами после загара с охлаждающими и заживляющими свойствами, которые увлажняют и питают кожу, а также помогут ей быстрее восстановиться, одновременно выровняв оттенок загара.
Между тем, если ожог был получен, например, от прикосновения к горячему грилю или прыгая через костер - необходимо поместить место ожога под проточную, холодную воду и держать по крайней мере 10-15 минут.
Одновременно рекомендуется воспользоваться пеной Пантенол с витамином Е, которая успокаивает, увлажняет, охлаждает и уменьшает болезненное раздражение. Когда пена впитается, ее нужно осторожно втереть в кожу, оставив место ожога открытым. Одежда, пластырь или бинты могут поранить ткани кожи, кожа не будет дышать, что вызовет еще больший вред. В свою очередь, если на месте ожога появятся волдыри, то их нельзя прокалывать, надо позволить им зажить самим - в противном случае в рану может проникнуть инфекция, а также увеличится риск того, что на месте ожога останется шрам.
Фармацевт напоминает - если размер полученного ожога размером с ладонь человека или даже больше, то необходимо вызвать неотложную медицинскую помощь или отправиться в больницу самостоятельно.
То же самое относится и к ожогам у детей, размер которых сопоставляют с ладонью ребенка.
5. Предосторожности при поисках "Цветка папоротника"
Одной из самых красивых традиций Яновой ночи считают поиск "Цветка папоротника", что служит образным обозначением физического проявления любви. Мелберга призывает не относиться к этому легкомысленно и подготовиться заранее. Чтобы защитить себя и своего партнера от разных инфекций и нежелательной беременности, необходимо своевременно позаботиться о покупке средств контрацепции.
Если пара все же не воспользовалась средствами контрацепции и не готова к ребенку, то в аптеках без рецепта можно купить аварийную контрацепцию, которую необходимо принять в течение ближайших 72 часов после незащищенного полового акта, значительно сократив риск наступления беременности.
Фармацевт подчеркивает - аварийная контрацепция предназначена только для чрезвычайных случаев, а не для повседневного использования.
Если выпить таблетку аварийной контрацепции в течение 24 часов после незащищенного полового акта, то гарантия того, что беременность не наступит, составляет 95%, в течение 48 часов - 85%, а в течение 72 часов - 58%
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