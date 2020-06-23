5 советов фармацевта, как без забот встретить Лиго

Для уменьшения риска переедания рекомендуется жарить мясо в несколько приемов с интервалом в три часа, а не выкладывать на гриль всю еду сразу.

Соразмерной должна быть и порция на тарелке – приготовленная на гриле еда должна составлять не более четвертой части одного приема пищи, к ней надо добавить свежие овощи, салаты, разные полезные соусы, фрукты. Между тем, если отказаться от жирной и нездоровой пищи было невозможно, к тому же запивать ее пришлось преимущественно пивом, то скорее всего это приведет к тому, что живот воспротивится, и желудок не сможет переварить продукты с помощью своих пищеварительных ферментов.

В таких случаях рекомендуется принимать препараты ферментов, которые помогут расщепить съеденную пищу, что уменьшит дискомфорт.

В свою очередь в случае более тяжелых проблем с животом или даже отравлений сможет помочь известный абсорбент - активированный уголь.

4. Как уберечь себя от солнечных ожогов, ожогов от гриля или костра?

Чтобы защитить свою и детскую кожу от возможных солнечных ожогов, а также, чтобы вредное солнечное излучение меньше вредило коже, перед выходом из дома рекомендуется воспользоваться солнцезащитным кремом с уровнем защиты по крайней мере SPF 25, для детей - SPF 50.

Если все же кожа обгорела на солнце и болит, рекомендуется воспользоваться специальными средствами после загара с охлаждающими и заживляющими свойствами, которые увлажняют и питают кожу, а также помогут ей быстрее восстановиться, одновременно выровняв оттенок загара.

Между тем, если ожог был получен, например, от прикосновения к горячему грилю или прыгая через костер - необходимо поместить место ожога под проточную, холодную воду и держать по крайней мере 10-15 минут.

Одновременно рекомендуется воспользоваться пеной Пантенол с витамином Е, которая успокаивает, увлажняет, охлаждает и уменьшает болезненное раздражение. Когда пена впитается, ее нужно осторожно втереть в кожу, оставив место ожога открытым. Одежда, пластырь или бинты могут поранить ткани кожи, кожа не будет дышать, что вызовет еще больший вред. В свою очередь, если на месте ожога появятся волдыри, то их нельзя прокалывать, надо позволить им зажить самим - в противном случае в рану может проникнуть инфекция, а также увеличится риск того, что на месте ожога останется шрам.

Фармацевт напоминает - если размер полученного ожога размером с ладонь человека или даже больше, то необходимо вызвать неотложную медицинскую помощь или отправиться в больницу самостоятельно.

То же самое относится и к ожогам у детей, размер которых сопоставляют с ладонью ребенка.

5. Предосторожности при поисках "Цветка папоротника"

Одной из самых красивых традиций Яновой ночи считают поиск "Цветка папоротника", что служит образным обозначением физического проявления любви. Мелберга призывает не относиться к этому легкомысленно и подготовиться заранее. Чтобы защитить себя и своего партнера от разных инфекций и нежелательной беременности, необходимо своевременно позаботиться о покупке средств контрацепции.

Если пара все же не воспользовалась средствами контрацепции и не готова к ребенку, то в аптеках без рецепта можно купить аварийную контрацепцию, которую необходимо принять в течение ближайших 72 часов после незащищенного полового акта, значительно сократив риск наступления беременности.

Фармацевт подчеркивает - аварийная контрацепция предназначена только для чрезвычайных случаев, а не для повседневного использования.

Если выпить таблетку аварийной контрацепции в течение 24 часов после незащищенного полового акта, то гарантия того, что беременность не наступит, составляет 95%, в течение 48 часов - 85%, а в течение 72 часов - 58%