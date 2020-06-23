Празднуете Лиго в незнакомом месте? Медики советуют заранее выяснить адрес

Специалисты указывают на то, что точный адрес или ориентиры крайне важны для диспетчера, чтобы медики не теряли драгоценные минуты в поисках пострадавшего.

Представители NMPD напоминают о приложении eVeselibasPunkts, с помощью которого можно позвонить на телефон 113 и одновременно передать диспетчеру свои координаты.