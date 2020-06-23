Празднуете Лиго в незнакомом месте? Медики советуют заранее выяснить адрес

В случае празднования Лиго в незнакомом месте или на природе медики советуют заранее уточнить адрес, чтобы в случае необходимости Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) могла как можно быстрее прибыть на место происшествия.
Специалисты указывают на то, что точный адрес или ориентиры крайне важны для диспетчера, чтобы медики не теряли драгоценные минуты в поисках пострадавшего.
Представители NMPD напоминают о приложении eVeselibasPunkts, с помощью которого можно позвонить на телефон 113 и одновременно передать диспетчеру свои координаты.
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