Видео ⟩ На Красной площади активисты выложили телами число 2036. Акция продлилась недолго

Видео с акции «2036»



Дождь / Мария Борзунова pic.twitter.com/9NScIQhzue — Дождь (@tvrain) July 1, 2020

Отметим, что "2036" - это год окончания полномочий Владимира Путина после обнуления его предыдущих сроков во главе России. Сегодня, 1 июля - последний день голосования по поправкам к Конституции РФ.

По данным издания, в акции участвовали участники Pussy Riot Александр Софеев и Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева, а также муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов.

Одна из участниц акции - Люся Штейн рассказала Русской службе BBC о том, как их задерживали:

"Мы приехали на Красную площадь и нас сразу же задержали. Сначала попросили встать, мы не встали. Тогда нас подняли. Мы были скованы наручниками, поэтому нас поднимали, и по четыре человека посадили в машины.

Одного мальчика придушили, потому что он не хотел отдавать наручники, которые у нас отбирали. Привезли в ОВД Китай-город. Полицейские нам сказали, что мы устроили политическую акцию".

Вскоре стало известно, что всех активистов отпустили без составления протоколов.

"Дождь" поясняет, что акция "2036" - это реплика акции российской арт-группы Э.Т.И. 18 апреля 1991 года участники группы своими телами выложили перед мавзолеем на Красной площади матерное название мужского полового органа. Так участники акции выразили протест против закона "О нравственности", запрещающего ругаться матом в общественных местах.