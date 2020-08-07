Эмили Ратаковски - королева "Ромы", актриса, модель и одна из самых сексуальных девушек мира

Эмили родилась в 1991 году в Лондоне. Родители девочки - американцы, но, как несложно догадаться по её фамилии, в Эмили течёт польская кровь. Практически сразу после рождения дочери родители переехали в Калифорнию, где и прошло её детство.

После окончания школы Эмили поступила в университет, но проучилась там всего год, так как решила сосредоточиться на модельной карьере, тем более что ей повезло, как везёт не каждой - в 14 лет ей предложило контракт агентство Ford Models.

С девушкой работали мировые бренды и лучшие фотографы, а её снимки в купальниках и нижнем белье украшали обложки любого уважающего себя глянцевого издания.

О красотке Эмили весь мир заговорил после того, как она снялась в клипе Робина Тика Blurred Lines. В этом ролике Ратаковски появляется голой.

Затем последовали эротические съёмки для GQ и календаря Sports Illustrated, а в 2014 году Эмили заняла четвёртое место в рейтинге самых сексуальных женщин планеты.

С недавних пор Эмили ещё и актриса. Одним из самых больших фильмов, в которых она приняла участие, стала "Исчезнувшая", где ей посчастливилось поработать на одной съемочной площадке с Беном Аффлеком и Розамунд Пайк. После выхода этой картины в 2014 году Ратаковски практически каждый год появлялась на экранах.

Неудивительно, что востребованную модель и актрису хотели заполучить не только журналы и режиссёры. В 2018 году официальный аккаунт итальянского футбольного клуба "Рома" выложил фото, где Ратаковски позирует с футболкой римского клуба.

"Новая королева "Ромы", - подписала пост клубная пресс-служба.

Многие болельщики римлян скептично отнеслись к такой "королеве", так как за год до этого Ратаковски участвовала в презентации новой эмблемы "Ювентуса" - заклятого врага "Ромы". Правда, большинству фанатов "Ромы" Эмили всё-таки пришлась по душе.

Интересно, что в целом супермодель далека от спорта. Ратаковски неоднократно признавалась, что у неё нет тренера, она не ходит в зал и не повёрнута на фитнесе. "В моей индустрии меня можно назвать белой вороной", - признавалась Эмили.