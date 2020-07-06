Пн, 6.07.2020
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Трагическое ДТП в Риге: машина задом наехала на автокресло, ребенок погиб

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В воскресенье в Риге в результате трагического ДТП погиб ребенок, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Автомобиль Audi задним ходом наехал на детское автокресло, в котором находился ребенок. Несчастный случай произошел около 11 часов утра на ул. Аугуста Домбровска во дворе жилого дома.

В этом году в результате ДТП в Латвии погибли семь детей.

Трагическое ДТП произошло в воскресенье и в Кекавском крае, где на дороге Рига - Бауска - литовская граница (Гренцтале) мужчина, управлявший автомобилем Škoda, наехал на препятствие. Водитель скончался, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Всего за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 47 ДТП, в которых пострадали семь человек, двое погибли.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 267 протоколов, в том числе 112 за превышение скорости, девять за езду в состоянии алкогольного опьянения, один за агрессивное вождение.

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