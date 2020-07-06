Пн, 6.07.2020
Я как был художником с большой буквы "Х", который занимался продюсированием, так и остался. Я создавал из довольно странных певиц - звезд, из непоющего фактически человека сделал главного певца России - из себя, я имею в виду. Сергей Шнуров

ВИДЕО ⟩ Фотограф чуть не попал под машину на авторалли в Эстонии

Опасная ситуация на Вируском авторалли.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Вчера на Вируском авторалли, проходившем на дорогах Ляэне-Вирумаа, под машину едва не попал фотограф, пишет Postimees.

Один из фотографов едва избежал аварии и отделался нешуточным испугом. Прийт Койк потерял контроль над Ford Fiesta, съехал с дороги, и машина чуть не сбила фотографа.

Произошедшее попало на видео (начиная с 31-й секунды).

В этой же видеозаписи - другие оплошности и яркие моменты авторалли.

Вируское авторалли выиграли Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, выступавшие на машине Hyundai i20 Coupe WRC, опередив ближайшего конкурента Георга Гросса на минуту и 43 секунды.

Галерея: Вируское ралли 2020

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