ВИДЕО ⟩ Фотограф чуть не попал под машину на авторалли в Эстонии

Вчера на Вируском авторалли, проходившем на дорогах Ляэне-Вирумаа, под машину едва не попал фотограф, пишет Postimees.
Один из фотографов едва избежал аварии и отделался нешуточным испугом. Прийт Койк потерял контроль над Ford Fiesta, съехал с дороги, и машина чуть не сбила фотографа.
Произошедшее попало на видео (начиная с 31-й секунды).
В этой же видеозаписи - другие оплошности и яркие моменты авторалли.
Вируское авторалли выиграли Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, выступавшие на машине Hyundai i20 Coupe WRC, опередив ближайшего конкурента Георга Гросса на минуту и 43 секунды.
Галерея: Вируское ралли 2020
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