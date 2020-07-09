Известны результаты тестов на Covid-19 сотрудников Aqua Luna

Рестораны Riviera и Aqua Luna, которые посетила компания инфицированных новым коронавирусом людей, направили своих работников на сдачу анализов на Covid-19, сообщили агентству LETA представители ресторанов.
Все работники ресторана Aqua Luna сдали тест на Covid-19 и уже получили отрицательные результаты.
Ресторан также провел дезинфекцию помещений и планирует возобновить работу.
Представители ресторана Riviera сообщили агентству LETA, что направили работников на анализы и продолжают принимать все необходимые эпидемиологические меры, активно сотрудничая с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Учитывая, что ни у кого из работников ресторана симптомов заболевания не констатировано, а помещения прошли дезинфекцию, Riviera продолжает принимать гостей, соблюдая меры предосторожности.
Как сообщалось, из-за вспышки Covid-19 SPKC призывает следить за своим здоровьем людей, посетивших рестораны Aqua Luna и Riviera в конце июня.
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