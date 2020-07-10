Анна Седокова о мерах безопасности в США: "Янис говорит, что в Латвии также строго"

Анна была невероятно счастлива, что смогла выбраться в США. Ее удивило то, что в стране все ходят в защитных масках.

"В Америке все ходят в масках. Это удивительно, ведь у нас никто. В аэропорту строгий масочный режим и это не контролируется властями, просто если ты "без" на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием, как же ты так безрассудно относишься к своей жизни", - написала певица.

В США маски носят не только взрослые, но и дети.

"Маски любые. В основном в стразах, с надписью "queen", банданы как у нас или красивые в цветочек. Но у всех", - подчеркнула она.

В самолете обязательно надо лететь в маске. Ее не заставляют надевать, но смотрят с упреком. В гостинице, проходя мимо администратора, тоже следует надевать маску. Если вдруг у вас нет, то выдают десять новых.

"Вчера в Нью-Йорке открыли летние веранды. До своего стола обязательно идти в маске, если нет то ее вам дадут. За столиком можно снять.

Расстояние между столиками, примерно 2 метра. Получается, просто между вами и следующими посетителями один пустой стол без стульев. Янис говорит, что в Латвии также строго", - отметила Анна.

Сейчас звездная пара находится в Майами. Седокова поясняет, что даже на пляже все лежаки расположены на расстоянии двух метров друг от друга. Стоит сказать, что исполнительница этому только рада.

"Я вот совсем не против. Личные границы стали крепче, люди загадочнее и меры безопасности сильнее. Это нам любом случае пригодиться, чтобы не было завтра", - указала она.

Напомним,за последние сутки в США зарегистрированы более 65 тысяч новых случаев заражения Covid-19. Этот показатель опять превысил данные предыдущего дня.

Что касается Латвии, то за последние 24 часа сделано 1841 тестов на Covid-19, зарегистрировано 11 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно информации SPKC, один из заболевших вернулся из-за границы, еще у пяти заболевших был контакт с этим человеком. С пятью остальными заболевшими SPKC связался, чтобы выяснить обстоятельства заражения.

В целом с начала пандемии проведено 165 610 тестов на Covid-19, заболевание выявлено у 1165 человек, 30 человек умерли. Выздоровели на сегодняшний день 1019 человек.