Впредь при возвращении из Великобритании самоизоляцию соблюдать не нужно

Оценивая заболеваемость на 100 000 жителей, требование двухнедельной самоизоляции будет распространяться на людей, возвращающихся из Швеции, Люксембурга, Португалии, Румынии, Болгарии, Чехии, Сербии, Черногории и третьих стран, включая Россию и Беларусь, где заболеваемость превышает допустимый рубеж в 16 случаев на 100 тысяч жителей.

Сравнивая с прошлой неделей, в этот список добавились Хорватия и Сан-Марино.

В Латвии заболеваемость на данный момент составляет 2,3 случая на 100 тысяч жителей.

Наибольшая заболеваемость среди стран ЕС и ЕЭЗ по-прежнему регистрируется в Швеции, где она составляет 103,4 случая на 100 тысяч жителей. Второе место по заболеваемости среди стран ЕС и ЕЭЗ занимает Люксембург (90,7 случаев), а третье - Португалия (47,7 случаев).

Ни одного случая не зарегистрировано в Андорре и Ватикане.

Напомним, самоизоляцию нужно соблюдать приехавшим из стран, где двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 превышает 16 на 100 000 жителей.

SPKC и Минздрав все еще не рекомендуют без необходимости выезжать за пределы Латвии, ведь эпидемиологическая ситуация постоянно меняется.