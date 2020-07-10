Пт, 10.07.2020
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Впредь при возвращении из Великобритании самоизоляцию соблюдать не нужно

ФОТО: Reuters/ScanPix

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 в отдельных странах впредь самоизоляцию нужно соблюдать при возвращении из Хорватии и Сан-Марино. В свою очередь приезжая из Великобритании и Монако, самоизоляция больше не требуется, в пятницу, 10 июля, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Оценивая заболеваемость на 100 000 жителей, требование двухнедельной самоизоляции будет распространяться на людей, возвращающихся из Швеции, Люксембурга, Португалии, Румынии, Болгарии, Чехии, Сербии, Черногории и третьих стран, включая Россию и Беларусь, где заболеваемость превышает допустимый рубеж в 16 случаев на 100 тысяч жителей.

Сравнивая с прошлой неделей, в этот список добавились Хорватия и Сан-Марино. 

В Латвии заболеваемость на данный момент составляет 2,3 случая на 100 тысяч жителей.

Наибольшая заболеваемость среди стран ЕС и ЕЭЗ по-прежнему регистрируется в Швеции, где она составляет 103,4 случая на 100 тысяч жителей. Второе место по заболеваемости среди стран ЕС и ЕЭЗ занимает Люксембург (90,7 случаев), а третье - Португалия (47,7 случаев).

Ни одного случая не зарегистрировано в Андорре и Ватикане. 

  • Напомним, самоизоляцию нужно соблюдать приехавшим из стран, где двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 превышает 16 на 100 000 жителей.
  • SPKC и Минздрав все еще не рекомендуют без необходимости выезжать за пределы Латвии, ведь эпидемиологическая ситуация постоянно меняется.

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