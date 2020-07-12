На Таймыре произошла утечка топлива. Снова "Норникель"

Прокуратура Красноярского края начала проверку, пишет "Медуза".

Издание, со ссылкой на "Интерфакс", сообщает, что авария произошла в районе поселка Тухард при перекачке авиационного топлива из баржи. По сообщению источника агентства, топливо попало в почву, но загрязнения реки Большая Хета удалось избежать.

"По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива", - сообщила пресс-служба "Норильсктрансгаза".

Угрозы жизни и здоровью людей на территории нет, добавили там.

Напомним, в конце мая в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив 21 тысячи тонн нефтепродуктов.