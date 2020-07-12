На Таймыре произошла утечка топлива. Снова "Норникель"

На Таймыре на предприятии "Норильсктрансгаз", входящем в ГМК "Норникель", произошла утечка топлива. Компания заявила, что по уточненным данным из трубопровода вытекло 44,5 тонны топлива.
Прокуратура Красноярского края начала проверку, пишет "Медуза".
Издание, со ссылкой на "Интерфакс", сообщает, что авария произошла в районе поселка Тухард при перекачке авиационного топлива из баржи. По сообщению источника агентства, топливо попало в почву, но загрязнения реки Большая Хета удалось избежать.
"По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива", - сообщила пресс-служба "Норильсктрансгаза".
Угрозы жизни и здоровью людей на территории нет, добавили там.
Напомним, в конце мая в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив 21 тысячи тонн нефтепродуктов.
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