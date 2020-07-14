В Индии младенец заплакал на собственных похоронах

Ребенок родился в четверг, 9 июля. Медсестра ночной смены с согласия тещи отдала матери ребенка, не подававшего признаков жизни, в пластиковом мешке.

Семья младенца поверила решению медсестры и забрала тело для похорон. Пока отец девочки вместе с другим родственником рыли могилу, она внезапно заплакала.

Родители отправились в медицинский центр, где была вызвана скорая помощь. К сожалению, бригада скорой помощи приехала через полтора часа, за это время состояние младенца резко ухудшилось и девочка все-таки погибла.

Семья погибшего ребенка подала в суд на работников медицинского центра. В свою очередь медперсонал свою вину отрицает и утверждает, что не констатировал смерть ребенка - родственники якобы забрали новорожденную без согласия врачей.

Кроме того, они отметили, что ребенок родился преждевременно и в таких случаях иногда дети начинают плакать значительно позже.