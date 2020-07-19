ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся Covid-19 за сутки

Подчеркивается, что это рекордное число заразившихся, выявленных за сутки.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13,8 млн. человек, за все время скончались 593 тыс. пациентов.

Больше всего заразившихся коронавирусом за день выявили в США - 71,4 тысяч человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев соответственно.

Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за день, находятся:

ЮАР - 13,3 тыс. человек;

Киргизия - 11,8 тыс.;

Колумбия - 8 тыс.;

Мексика - 6,4 тыс.