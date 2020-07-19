Пн, 20.07.2020
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ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся Covid-19 за сутки

ФОТО: AFP/SCANPIX

За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360. Об этом, в субботу, 18 июля, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Подчеркивается, что это рекордное число заразившихся, выявленных за сутки. 

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13,8 млн. человек, за все время скончались 593 тыс. пациентов. 

Больше всего заразившихся коронавирусом за день выявили в США - 71,4 тысяч человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев соответственно.

Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за день, находятся:

  • ЮАР - 13,3 тыс. человек; 
  • Киргизия - 11,8 тыс.; 
  • Колумбия - 8 тыс.; 
  • Мексика - 6,4 тыс.

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