ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся Covid-19 за сутки

За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360. Об этом, в субботу, 18 июля, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Подчеркивается, что это рекордное число заразившихся, выявленных за сутки.
Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13,8 млн. человек, за все время скончались 593 тыс. пациентов.
Больше всего заразившихся коронавирусом за день выявили в США - 71,4 тысяч человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев соответственно.
Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за день, находятся:
- ЮАР - 13,3 тыс. человек;
- Киргизия - 11,8 тыс.;
- Колумбия - 8 тыс.;
- Мексика - 6,4 тыс.
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