На границах с Беларусью и Россией конфискованы 128 тыс. контрабандных сигарет

Незаконно перевозимые товары были спрятаны в запасных колесах грузовика и в конструкциях вагона грузового поезда.

В СГД сообщили, что 17 июля сотрудники таможенного пункта в Гребнево, проводившие анализ сканированных изображений прибывшего из России грузовика, заподозрили наличие незадекларированных товаров в запасном колесе полуприцепа.

В ходе углубленной проверки при снятии шины с диска сотрудники таможни обнаружили, что в шине спрятано 1320 пачек сигарет Camel с казахскими акцизными марками.

Продолжая проверку, таможенники обнаружили, что контрабандные сигареты были спрятаны еще в двух запасных колесах. Было обнаружено 2270 пачек сигарет Marlboro и Kiss без акцизных марок, 500 пачек сигарет Kent с белорусскими акцизными марками и десять пачек сигарет Kiss Menthol с российскими акцизными марками.

Кроме того, было обнаружено несколько упаковок нагреваемого табака Heets без акцизных марок.

В тот же день во время проверки прибывшего из Белоруссии грузового поезда на пункте таможенного контроля в Индре кинолог с помощью служебной собаки обнаружил спрятанные в конструкции вагона 46 тыс. сигарет Premjer и NZ с белорусскими акцизными марками.

В обоих случаях были приняты решения о возбуждении дела об административном правонарушении.