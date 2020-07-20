Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Актер обвинен в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Максимальное наказание по этой статье: лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.