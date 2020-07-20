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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Михаил Ефремов

ФОТО: скриншот видео с YouTube

20 июля стало известно, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт ведомства.  

Актер обвинен в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Максимальное наказание по этой статье: лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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